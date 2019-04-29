مالك ” شيفيلد يونايتد ” : ندرس ضم لاعبين سعوديين

مصطفى الشيخي(صدى):

أكد الأمير عبدالله بن مساعد مالك نادي شيفيلد يونايتد، والذي صعد للدوري الإنجليزي الممتاز “بريميرليغ”، أنه تحدث مع مدير النادي والمدرب لضم لاعبين سعوديين للفريق، مشيرا إلى أن الفريق صعد بالطريقة الحضرمية.

وأوضح ابن مساعد أن حديثه عن ضم سعوديين للفريق كان قبل التأهل رسميا، وأن هناك لاعبين اثنين وقع عليهما الاختيار مبدئيا لضمهما للفريق للعب في “بريميرليغ”، مضيفا أن الفريق حقق الصعود بالطريقة الحضرمية، فقد كان الأقل إنفاقا بين الأندية المنافسة .

وأشار عقب تأهل الفريق إلى أن المنافسة في “تشامبيون شب” قوية جداً، وأنه كان يصاب بالإحباط أحيانا، مؤكدا أن شيفيلد يونايتد فريق كل السعوديين، وأن الفريق وصل إلى نصف نهائي كأس إنجلترا وكأس الأندية المحترفة حتى حقق أخيرا الحلم الكبير بالتأهل لـ”بريميرليغ” بعد عامين فقط في الدرجة الأدنى .