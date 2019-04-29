تحذير للفتيات من انتشار ظاهرة ” حلقات اللسان “

أميرة خالد(صدى):

تزامنًا مع انتشار ظاهرة وضع الحلقات المعدنية فوق أو تحت اللسان بين الفتيات في المجتمع، حذر المستشار في المركز السعودي لسلامة المرضى الدكتور محمد عبدالرحمن حلواني، من هذه ” الموضة ” .

وأكد حلواني أن من يقوم بهذا الشيئ هم أناس ليس لديهم أي خبرة طبية بما في ذلك التشريح الحقيقي للمكان الذي يتم ثقبه، بحسب وسائل محلية.

ودعا الجهات المسؤولة إلى سرعة التدخل في إيقاف ما يحدث، خصوصا أن هناك محلات تدار من داخل المنازل وتنتشر إعلاناتها في وسائل التواصل دون حسيب أو رقيب.