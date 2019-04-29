بعد الهجمات الدامية..سريلانكا تتخذ قرارًا بشأن ” النقاب “

وكالات(صدى):

أعلن الرئيس السريلانكي مايثريبالا سيريسينا ،أمس الأحد، حظر تغطية الوجه في البلاد، بعد التفجيرات المنسقة في أحد الفصح التي أودت بحياة 253 شخصا.

وقال سيريسينا إنه يستخدم صلاحياته بموجب قانون الطوارئ لمنع أي نوع من أنواع تغطية الوجه في الأماكن العامة، وسيصبح هذا الحظر ساريا ابتداءً من اليوم الاثنين، وفق بيان صادر عن مكتبه.

وأضاف البيان: ” الحظر هو لضمان الأمن الوطني، لا يجب على أحد أن يغطي وجهه بشكل يصعب التعرف عليه ” .

يذكر أن المسلمين يشكلون 10 % من سريلانكا التي يبلغ عدد سكانها 21 مليون نسمة، ولا ترتدي النقاب سوى نسبة قليلة جدا من النساء.