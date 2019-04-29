بالفيديو..صيدلي يتسبب في مصرع طفلين بصرفه دواءًا سامًا

القاهرة(صدى):

في واقعة مأساوية، لقي طفلان مصريان مصرعهما، نتيجة تناولهما حبوبًا سامة خاصة بغلال القمح، حصلا عليها من إحدى الصيدليات، على أنها دواء ضد تسوس الأسنان.

وكان الطفلان قد طلبا من الصيدلي دواءًا لعلاج تسوس الأسنان، فصرف لهما حبة السوس السامة الخاصة بغلال القمح، مما أودي بحياتهما.

ومن جانبه قال محمد عز العرب، مستشار المركز المصري للحق في الدواء، إنه لا يوجد تفسير لتلك الحبوب السامة الخاصة بمعالجة محصول القمح داخل صيدليات صرف الدواء، مؤكدًا أن تلك الحبوب تخلط مع مواد كيميائية أخرى لخدمة بعض الأغراض الزراعية فقط وليس لها أي علاقة بالمواد الدوائية أو الطبية.