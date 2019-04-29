طفلة تدعي الاختطاف لمطالبة والديها بفدية!

برلين(صدى):

ادعت فتاة سورية مقيمة بألمانيا تبلغ من العمر 13 عامًا، اختطافها للحصول على فدية من والديها.

وأدى البلاغ عن اختطاف الفتاة إلى عملية مطاردة واسعة النطاق وشارك فيها 280 شرطيا في العاصمة الألمانية.

وصرحت المتحدثة باسم الشرطة باتريشيا بريمر أن أجهزة الأمن تلقت نبأ الاختطاف المزعوم ليل الخميس، لكن الشرطة تمكنت في النهاية من القبض على الفتاة وصديقها 18 عاما في أحد شوارع برلين الجمعة ليلا.

ونقلت الفتاة إلى مكتب رعاية الشباب بالمدينة لرفضها العودة إلى منزلها، واعتقلت الشرطة الشاب البالغ من العمر 18 عامًا.