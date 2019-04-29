خلال 122 يوما..سبعيني يعبر المحيط الأطلسي في ” برميل “

باريس(صدى):

تمكن جندي فرنسي سابق يدعى ” جون جاك سافان ” صاحب الـ 72 عاما ،من عبور المحيط الأطلسي، والدخول لبحر الكارايبي، بعد 122 يوما و9 ساعات.

وقال سافان : ” تمت رحلة عبور المحيط الأطلسي بنجاح ،يجب أن أجد طريقة للوصل إلى ميناء ، وانجرف حاليا نحو فلوريدا ” ، مضيفا: ” اعتقدت بسبب الرياح القوية بعض الأوقات، أنني وصلت إلى مثلث بيرمودا وكانت الرحلة لتفشل ” .

وصنع سافان مركبا على شكل برميل، طوله 3 أمتار و وقطره 2.10 أمتار ، ويوفر مساحة للعيش لا تتعدى 6 أمتار مربعة ،وتمت الرحلة استنادا إلى مفعول الرياح و التيار البحري فقط .

وينوي البحار المغامر تأليف كتاب حول رحلته، كما يخطط لعبور بحر المانش سباحة رغم تقدمه في السن.