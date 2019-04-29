رسالة ساخرة من محمد صلاح إلى فان دايك بعد تتويجه أفضل لاعب

طلال الغامدي(صدى):

وجه النجم المصري محمد صلاح رسالة تبدو غريبة للاعب الهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول، لتهنئته بعد حصوله على جائزة أفضل لاعب في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي.

وقال صلاح لفان دايك في رسالته: ” فقط كن حذرا ولا تفوز بجميع الجوائز هذا العام وإلا فإنك تعرف ما سيحدث العام المقبل ” .

ويشير صلاح من خلال رسالته إلى تتويجه بجميع الجوائز الفردية مع ليفربول في إنجلترا الموسم الماضي بعدما حصل على هداف البريميرليج برصيد 32 هدفًا وحصل على جائزة أفضل لاعب في إنجلترا وفي أفريقيا أيضًا، لكنه في الموسم الحالي تعرض لكثير من الانتقادات بدعوى أنه لم يقدم المستوى الذي كان عليه الموسم السابق.

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