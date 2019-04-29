بالفيديو.. روضة اليوسف: مشرفات دور الحماية ” مريضات نفسيًا “

علي القحطاني(صدى):

ظهرت الناشطة الاجتماعية روضة اليوسف في نقاش ساخن مع مديرة الحماية بوزارة الشؤون الاجتماعية، حول وضع النزيلات في دور الحماية.

وأكدت اليوسف خلال برنامج ” اتجاهات ” أن تعامل المشرفات مع النزيلات يشجع الفتيات على سلوكيات سيئة، قائلة: ” التوظيف عشوائي، وبعض المشرفات مريضات نفسيا وغير مؤهلات ” .

وأضافت: ” في بنات دُمروا داخل دور الحماية بيجوا عندهم مشكلة بسيطة والمشكلة تكبر بسبب تصرفات سلبية من المشرفات، منها التجسس والتمييز بين الحالات ” .

وشددت على أن سوء المهنية من بعض الموظفات ،هو أكبر مشكلة، موضحة أن التقصير متمثل في اختيار موظفات غير مهنيات.

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