  • الأحد 28

    أبريل

  1. الرئيسية
  2. صدى سبورت
  3. مساعد العصيمي : جيوفينكو لا يستطيع اللعب أكثر من نصف ساعة

مساعد العصيمي : جيوفينكو لا يستطيع اللعب أكثر من نصف ساعة




اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *