تخصيص دخل مباراة النصر القادمة لأسرة مشجع فقيد

ماجد محمد(صدى):

قدم رئيس نادي النصر سعود آل سويلم، أمس الأحد، التعازي باسمه ونيابة عن كافة النصراويين لأسرة المشجع النصراوي سلطان مفرح البشري، موجها بتخصيص دخل النادي في مباراة النصر القادمة لأسرة الفقيد.

وكان أحد مشجعي نادي النصر، قد توفي عقب المباراة التي جمعت النصر بالاتحاد في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وانتهت بخسارة نادي النصر بأربعة أهداف لهدفين.

وذهب المشجع برفقة ابنه البالغ من العمر 6 سنوات إلى ملعب الجوهرة لمؤازرة فريقه، وشعر بتعب وإرهاق؛ وغادر المباراة في الدقيقة الـ 90، وتوفي متأثرًا بجلطة قلبية أصابته، يُعتقد أنها كانت بسبب نتيجة المباراة.