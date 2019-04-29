بعد الإيحاءات الجنسية.. مدونة سعودية: النيابة استدعتني للتحقيق.. آسفة (فيديو)

علي القحطاني(صدى):

نشرت بدور البراهيم، إحدى مشاهير سناب شات، مقطع فيديو تعتذر فيه عن ما صدر منها خلال ترويجها لمنتج ” زيت مساج ” ، إذ اعتبره الجمهور إيحاءات جنسية.

وقالت: ليوم استدعتني (النيابة العامة) لما بدر مني بسبب إعلان تم تداوله في السوشيال ميديا، إعلان عن زيت حق مساج، طبعًا طلعت مني كلمات ممكن فيها إيحاءات جنسية، لكن أنا ما أقصد، أنا كنت أشرح للمتابعين المنتج هذا فانفهمت غلط.

وأضافت: أحب اعتذر لكافة أفراد المجتمع سواء في السعودية أو بالعالم العربي، أنا أسفة، وحقكم علي، كانت نيتي صافية، وأشد على الجهات الحكومية والنيابة العامة اللي هدفهم استقرار المجتمع وسلامته.

كما نشرت مقطعًا آخر، قالت فيه: أحب أقول موتوا قهر.. زين يا اللي تتصيدون، الإعلان كان عن منتج للزوجين، وانفهم بطريقة غلط.

وأضافت: بعيدًا عن الحياء، وبعيدًا عن الخدش، وبعيدًا عن كل شيء.. استريحوا باي باي.