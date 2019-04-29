” الصحة ” : التهاب الكبد ضمن عواقب إهمال تحصين طفلك بالتطعيم

علي القحطاني(صدى):

قالت وزارة الصحة إنه يتوجب على كل أب وأم المبادرة بتطعيم أطفالهم وإعطاؤهم اللقاحات اللازمة التي تقدمها وزارة الصحة مجاناً لأطفال المواطنين والمقيمين.

ونوهت الوزارة أن إهمال تطعيم الأطفال، قد يؤدي إلى إصابة الطفل بعشرة أمراض، هي العنقز (الجديري المائي) والحصبة الألمانية والدفتيريا والنكاف وشلل الأطفال، والحمى الشوكية والتهاب الكبد (ب) والحصبة والكزاز وفيروس الروتا.

وأكدت الوزارة أن التطعيم خفض معدلات الإصابة ببعض الأمراض خلال الفترة من 2000 إلى 2017، فقلت نسبة الإصابة بشلل الأطفال بنسبة 100%، والحصبة الألمانية بنسبة 81.4%، والحمى الشوكية بنسبة 98%، والتهاب الكبد (ب) بنسبة 90%، وغيرها من الأمراض.