الأمير منصور بن مشعل : كنت متردّد في ترشيح نفسي لرئاسة الأهلي

نواف السالم(صدى):

أكد الأمير منصور بن مشعل، اليوم الأحد، أنه كان متردّد في الترشح لرئاسة النادي الأهلي، مؤكدًا أنه سيدخل المنافسة.

وقال الأمير لبرنامج ” الوقت الأصلي ” : كنت متردّد في ترشيح نفسي لرئاسة الأهلي . ولكن بإذن الله سأدخل المنافسة لرئاسة النادي الأهلي.

وأضاف: هي مسؤولية كبيرة . ولدي هاجس للألعاب المختلفة والتي بعضها مجمّدة، قائلًا: الأهلي الآن يمر بمرحلة مفصليّة إما أن نكون أو لا نكون الآن لا يوجد لدينا مدرب.. وأنا سأعمل ما بوسعي للأهلي وأتمنىٰ دعم ووقفة جمهور الأهلي ودعائهم .