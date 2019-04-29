كانافارو يستقيل من تدريب المنتخب الصيني

نواف السالم(صدى):

أعلن الإيطالي فابيو كانافارو، اليوم الأحد، استقالته من تدريب المنتخب الصيني لكرة القدم.

ويذكر أن كانافارو، قائد المنتخب الإيطالي الأسبق الذي فاز مع منتخب بلاده بمونديال 2006، كان قد تولى تدريب المنتخب الصيني قبل نحو شهرين.

وقال كانافارو: ” أود ان أتقدم بالشكر إلى قوانجتشو وإلى الاتحاد الصيني لكرة القدم لأنهما قدما لي اثنين من أهم المناصب في البلاد ” .

وبدأ كانافارو تدريب المنتخب الصيني منتصف مارس، وقد خسر المنتخب تحت قيادته المباراتين التجريبيتين الوحيدتين للمنتخب الصيني أمام تايلاند وأوزبكستان بهدف نظيف في كل مباراة.