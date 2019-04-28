امرأة تطلب الخلع: مطلعش محامي

القاهرة(صدى):

رفعت زوجة مصرية دعوى خلع لكذب زوجها عليها لمدة 3 سنوات، قائلة: ” نجح في خداعي وتزييف حقيقة عمله عني بعدما أوهمني أنه يعمل ” محام ” في مكتب أحد المحامين المرموقين؛ لاكتشف عن طريق الصدفة بأنه عامل بنزينة. ”

كنت أطلب منه من الحين للآخر أن أحضر إلى مكتبه لكنه كان يتحجج بالكثير من الأعذار لم أتخيل أن زوجي يخدعني خاصة وأنه من الحين للآخر كان يرسل إلى صورة وهو يرتدي روب المحاماة.

وأضافت: ” فى أحد الأيام كنا فى زيارة عائلية وسمعت بعض الهمسات واكتشفت أن زوجى لا يعمل بالمحاماة واجهته بما اكتشفته ولكنه أنكر فقررت مراقبته لاكتشف أنه يعمل داخل بنزينة تركت المنزل طلبت منه الانفصال لكنه رفض فقررت خلعه لاتخلص من كذبه وخداعه. “