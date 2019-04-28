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  3. بالفيديو.. يتيمة الطائف تدخل في نوبة بكاء على الهواء: معيشتنا كلها سيئة

بالفيديو.. يتيمة الطائف تدخل في نوبة بكاء على الهواء: معيشتنا كلها سيئة

بالفيديو.. يتيمة الطائف تدخل في نوبة بكاء على الهواء: معيشتنا كلها سيئة
عبدالعزيز القثامي(صدى):

كشفت مواطنة تدعى زينب، أنها كانت في دار أيتام منذ طفولتها، موجهة شكوتها لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد حفظهما الله، من معاناة الأيتام طيلة الأعوام الأربع السابقة في دور الأيتام والرعاية بالمنطقة الشرقية.

ودخلت زينب في نوبة بكاء على الهواء مباشرة خلال حلولها على برنامج ” اتجاهات ” ، مؤكدة أن الإدارات ” ما بيعاملونا مثل بناتهم ولا يخافون الله فينا، إذ أنهم يُعاملون معاملة سيئة ” ، مضيفة أن المعيشة كلها سيئة.


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