رجل يعذب زوجته ويقص شعرها لذهابها عند أهلها دون إذنه

القاهرة(صدى):

أقر زوج بتعذيب زوجته واحتجازها داخل المنزل عدة أيام ومنعها من زيارة أهلها لمدة عام ونصف، لأنها خالفت أوامره وزارت أهلها دون علمه مما دفعه لتأديبها وقص شعرها.

وتابع أنها بعد زيارة أهلها احتجزها داخل الشقة واعتدى عليها بالضرب المبرح وقص شعرها، وأضاف أن خلافات مع أسرتها دفعته إلى منعها من زيارتهم.

وتلقى قسم شرطة في مصر بلاغًا من غرفة إدارة النجدة، باحتجاز ربة منزل داخل شقة سكنية، وانتقلت قوة أمنية، وتم مداهمة الشقة وتحرير السيدة المحتجزة، وتمكنت قوة أمنية من ضبط الزوج المتهم.