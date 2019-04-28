البيئة: توفير 8 مليارات متر مكعب كل عام بعد إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء

علي القحطاني(صدى):

أوضحت وزارة البيئة والمياة والزراعة، اليوم الأحد، أنه يتم توفير 8 مليارات متر مكعب كل عام بعد تطبيق قرار إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء.

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وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : 8 مليارات متر مكعب نوفّرها كل عام -بحول الله- بعد تطبيق وزارة البيئة والمياه والزراعة قرار إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء.

ويذكر أن تنفيذ القرار القاضي بوقف زراعة الأعلاف الخضراء في المملكة يهدف للمحافظة على المياه الجوفية غير المتجددة.