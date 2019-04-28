كريم عفيفي نجم مسرح مصر يتعرض لأزمة صحية مفاجئة أثناء التصوير

القاهرة(صدى):

تعرض الفنان كريم عفيفى نجم مسرح مصر لأزمة صحية شديدة أثناء تصويره مسلسل ” فكرة بمليون جنيه ” المقرر عرضه فى رمضان المقبل، ونقل إلى المستشفى، وقرر الأطباء ضرورة الحصول على راحة حيث تعرض إلى ضربة شمس شديدة.

يذكر أن مسلسل تدور أحداثه حول شخصية طالب بكلية الهندسة، يجسد شخصيته على ربيع، وتتمثل هوايته الوحيدة في البحث عن الأفكار الجديدة، حيث يتمنى أن يصبح مخترعا شهيرا.

ويخترع بالفعل بعض الأجهزة المتطورة، إلا أن ظروفه المادية لا تسمح له بتحقيق حلمه على أرض الواقع، حتى تحدث المفاجأة بأن يرث مليون جنيه من أحد أقاربه، ليقرر بعدها إنفاق المبلغ على الاختراعات، ويبدأ في رحلة البحث عن المخترعين الجدد لمساعدتهم أيضا.