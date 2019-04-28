بالفيديو.. مختص: لا يمكن للجهات الحكومية تقييم نفسها عبر تطبيق ” وطني “

علي القحطاني(صدى):

كشف المهندس حسن جنة، المدير التتفيذي لتحليل الأداء – مركز أداء، إمكانية قيام بعض الجهات الحكومية بإنشاء حسابات لتقييم نفسها عبر تطبيق وطني.

وأوضح خلال لقائه ببرنامج داوود الشريان، أن هناك ضوابط في التطبيق تمنع حدوث ذلك، وهناك مراقبة من الجهة المعنية لهذا الأمر، مؤكدًا أن لا يمكن تقييم خدمة أو مؤسسة أكثر من مرة في اليوم.

وأشار إلى أن التعليقات لا تظهر عبر التطبيق لتشجيع الناس على التقييم وفهم سلوكهم وكيفية التعبير عن المشكلة، مضيفًا: التطبيق يستهدف أكبر عدد ممكن من الناس، وكلما زاد العدد كلما كانت دقة المُخرجات ودقة التحليل الموجودة أفضل.

وأضاف: المحاسبة بعد رفع التقارير تأتي من أعلى رأس الهرم، لأن من أهداف الرؤية تحسين الخدمات الحكومية الموجودة للمواطنين، وكل الجهات الخدمية محاسبة على هذا الأمر.