” الشؤون البلدية والقروية ” : ” فرص ” توفر استثمارات متنوعة

عادل الحربي(صدى):

أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية، أن بوابة الاستثمار البلدي ” فرص ” توفر العديد من المزايا الاستثمارية المتنوعة التي تناسب جميع فئات المستثمرين في مختلف مدن المملكة.

وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، إن بوابة الاستثمار البلدي ” فرص ” توفر للمستثمرين فرصًا استثمارية متعددة ومتنوعة في نشاطها وحجمها وموقعها، كون ذلك النوع من الاستثمار الوجهة الأمثل لمن يبحثون عن فرص استثمارية متنوعة.

يذكر أن وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، دشَّن بوابة الاستثمار البلدي ” فرص ” والتي تجمع كل الفرص الاستثمارية بمختلف مناطق المملكة في 285 أمانة وبلدية في بوابة موحدة لتمكين المستثمرين من الوصول للفرص التي تعلن عنها الأمانات والبلديات بكل يسر وسهولة.