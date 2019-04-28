ضبط وافد بحوزته نصف مليون ريال داخل كرتون للمياه المعدنية بمكة

نايف السالم(صدى):

ضبطت قوات أمن الطرق، وافدًا بحوزته مبلغ مالي يزيد عن النصف مليون ريال، فيما لم يجيب الوافد بأجوبة منطقة عن السبب وراء هذا المبلغ الكبير.

وتفصيلًا، كان المبلغ داخل كرتون للمياه المعدنية، وبالمقعد الخلفي للمركبة، ما أثار الشبهة لدى رجال القوة الخاصة بأمن الطرق في نقطة تفتيش الشميسي بالطريق السريع مكة- جدة.

وأوقفت قوات أمن الطرق المركبة التي كانت متجهة إلى مكة المكرمة من جدة، وعثر بداخلها على المبلغ المالي يزيد عن النصف مليون بستة آلاف ريال، ومكون من مختلف الفئات الورقية، و أكياس مُعبأة بالعملة المعدنية.

وجرى إعداد محضر للحالة، وإحالته بالمبالغ المالية المضبوطة معه إلى شرطة الكعكية بالعاصمة المقدسة، لاتخاذ الإجراءات النظامية حياله.