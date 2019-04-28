الصحة: التوقف المفاجئ عن الكافيين والتدخين قد يسبب الصداع في رمضان

علي القحطاني(صدى):

نشرت وزارة الصحة بعض النصائح العامة للوقاية من الصداع في رمضان، مؤكدة أن التوقف المفاجئ عن الكافيين والتدخين قد يسبب الصداع خلال فترة الصيام.

وقالت الصحة أنه يمكن تجنب الصداع عن طريق التقليل التدريجي من الاستهلاك اليومي، أما عن طرق علاج الصداع فشددت على ضرورة شرب كمية كافية من السوائل وتجنب الإجهاد الذهني والبدني.

وأضافت: أيضًا يجب الحصول على قسط كافٍ من النوم، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام، مع اتباع نظام غذائي صحي.