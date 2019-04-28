بريطانيا تحذر مواطنيها من عطلات تركيا بسبب الإرهاب

لندن(صدى):

حذرت الحكومة البريطانية مواطنيها من السفر لقضاء عطلات سياحية في تركيا، وذلك في الثاني من الشهر الجاري، وأكد تحديث للبيان أن التحذير مازال سارياً حتى تاريخه.

وأوضحت وسائل إعلام تركية حكومية أن هناك ما يصل إلى 10000 إرهابي ” يختبئون في أوكار ” بالقرب من الحدود السورية التركية، ما يشكل تهديداً أمنياً محتملاً للدولة التركية، نقلا عن وكالة أنباء ” الأناضول ” التركية.

وتفيد الإحصائيات أن عدد الزيارات السياحية التي قام بها مواطنون بريطانيون إلى تركيا في عام 2018 تخطى 2.3 مليون زيارة، إلا أن سجل الحوادث الإرهابية في تركيا يشير إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا، ففي عام 2015، قُتل 86 شخصاً في انفجار قنبلة في العاصمة أنقرة، وفي عام 2016 بلغت حصيلة ضحايا هجوم إرهابي على مطار أتاتورك نحول 45 قتيلاً، وفي عام 2017، قُتل 39 من رواد أحد الأندية الليلية في اسطنبول أثناء احتفالهم بالعام الجديد.

وزعمت الحكومة التركية أن الميليشيات الكردية هي المسؤولة عن الحوادث الإرهابية بدلاً من اتهام عناصر ” داعش ” الإرهابية، الذين أصدروا تهديدات بالفعل لمهاجمة الأجانب والمواطنين الأتراك.