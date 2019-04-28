جستنية لـ المريسل: صحن الكبده بأربعة

نواف السالم(صدى):

ردَّ الناقد الرياضي عدنان جستنية، على الإعلامي عبدالعزيز المريسل، بعد خسارة النصر أمام الاتحاد بأربعة أهداف مقابل هدفين في نصف نهائي كأس خادم الحرمين.

وقال جستنية في تصريح له: فينك ياعبدالعزيز فينك ياحبيبي يامريسل وحشني أوي أوي جيت من ألمانيا ولا لسه ترى صار تخفيض على صحن الكبدة بأربعة ريال الصحن واحد كله علشان خاطر حضورك.

يأتي تصريح جستنية، بعدما تهكَّم المريسل على خسارة الهلال أمام التعاون بخمسة أهداف دون رد في نصف نهائي الكأس، بأنه يريد صحب كبدة بخمسة ريالات.

يشار إلى أن نادي الهلال ودَّع بطولة كأس خادم الحرمين بعد خسارته أمام التعاون يوم الجمعة الماضية، فيما خسر النصر أمام الاتحاد بأربعة أهداف ليودع البطولة كذلك، وتأهل كل من التعاون والاتحاد إلى نهائي الكأس.