عقار للكلاب يشفي رجلا من سرطان الرئة

واشنطن(صدى):

نجا رجل أمريكي من السرطان بعدما استخدم عقارًا غير تقليدي يستخدم عادة لعلاج الكلاب.

واشتد المرض عام 2017 على الرجل حتى ظن أنه سيموت قريبًا بـ ” سرطان الرئة ” واقترح عليه أحد الأطباء البيطريين أن يتناول عقار “ فينبيندازول ” وهو العقار الذي يعالج الديدان الخطافية والمستديرة وغيرها من الطفيليات المعوية لدى الكلاب.

وتناول تلك الحبوب حتى أظهرت الفحوصات أن حالته تحسنت كثيرًا، وخضع في يناير 2018 لمسح نهائي كي يكشف تطور مرضه حتى أصيب بالدهشة عندما وجد أنه شفي تمامًا من السرطان.