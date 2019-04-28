بالصور.. 21 ألف سجادة جديدة تكسو جنبات المسجد الحرام

نايف السالم(صدى):

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عن تجديد جميع السجاد الموجود بالمسجد الحرام وساحاته بسجاد جديد ليصل عدد السجاد التي تم جلبه 21 ألف سجاد لتكسو جنبات المسجد الحرام وساحاته الخارجية استعداداً لموسم شهر رمضان المبارك.

و أكد مدير الإدارة العامة للشؤون الخدمية الأستاذ محمد بن مصلح الجابري، أن تبديل السجاد يأتي في إطار خطة متكاملة وضعتها الادارة العامة لشؤون الخدمية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والتي تعمل ضمن توجيهات معالي الرئيس العام لتقديم ارقى الخدمات لمرتادي المسجد الحرام وتسهيل أداء عبادتهم، وتوفير كل ما يسهم بالعناية بالمسجد الحرام وقاصديه إذ تم توفير أجود أنواع السجاد للمسجد الحرام بصناعة وطنية عالية الجودة والذي يعكس اهتمام هذه الدولة المباركة، وولاة أمرها الميامين، بالعناية الدائمة للحرمين الشريفين وتوفير العناية وفائق الرعاية والمتابعة المستمرة الدائمة .

وـوضح مدير إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام الاستاذ نايف بن ذياب الجحدلي، أن تجديد السجاد يأتي ضمن جهود الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي التي تسعى لراحة قاصدي بيت الله الحرام حتى يتمكنوا من اداء نسكهم و صلواتهم وقيامهم في المسجد الحرام في أجواء إيمانية وطمأنينة في ظل الإمكانات الكبيرة التي وفرتها لهم حكومتنا الرشيدة – حفظهم الله – .

اقرأ أيضًا :