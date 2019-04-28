بالفيديو..حالة الطقس المتوقعة غدًا الاثنين
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية وسماء غائمة جزئياً مع فرصة لتكون السحب الرعدية على اجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية .
كما توقعت الهيئة أن تكون السماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية على المرتفعات الجنوبية الغربية، غدًا الاثنين.
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توقعات الطقس -بمشيئة الله تعالى- ليوم غد الاثنين 2019/04/29في #المملكة #طقس_الربيع #نرصد_ونحمي #الهيئة_العامة_للأرصاد_وحماية_البيئة pic.twitter.com/M0aH5Ewfzn
— الأرصاد وحماية البيئة (@PmeMediacen) April 28, 2019
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