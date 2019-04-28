بالفيديو..حالة الطقس المتوقعة غدًا الاثنين

الرياض(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية وسماء غائمة جزئياً مع فرصة لتكون السحب الرعدية على اجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية .

كما توقعت الهيئة أن تكون السماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية على المرتفعات الجنوبية الغربية، غدًا الاثنين.