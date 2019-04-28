وفاة مختطف في سجون الحوثي بعد تعرضه للتعذيب الشديد

فهمي محمد(صدى):

توفى أحد المختطفين في سجون ميليشيات الحوثي الانقلابية، السبت، بعد ساعات من اعتقاله في العاصمة اليمنية صنعاء.

وأوضحت مصادر مقربة من المعتقل، أن حامس راجح علي سراج، أحد أبناء قرية روحان في محافظة عمران، توفي تحت التعذيب بعد 48 ساعة من اختطافه من قبل الحوثيين في صنعاء.

وتابعت المصادر أن ميليشيات الحوثي اختطفت، سراج، الأربعاء الماضي، من منزله في صنعاء واقتادته إلى سجن الأمن السياسي، موضحة أن الحوثيين أبلغوا أسرته وأعادوه في الساعات الأولى من صباح السبت جثة هامدة، وأشارت المصادر إلى أن سراج تعرض للضرب والتعذيب الشديد.

يذكر أن العشرات من المختطفين لقوا حتفهم في معتقلات الحوثيين جراء التعذيب الشديد وسط صمت من الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان.