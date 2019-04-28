إصدار شهادة ميلاد لطفلة من أب هندوسي وأم مسلمة في بلد عربي

أبو ظبي(صدى):

أصدرت دولة الإمارات، شهادة ميلاد لطفلة من أب هندوسي وأم مسلمة، وكلاهما من المغتربين الهنود المقيمين في الإمارات في حالة هي الأولى من نوعها.

وأوضحت وسائل إعلام إماراتية، أن المقيمان تزوجا في الشارقة كيران بابو من سانام سابو صديق في ولاية كيرالا الهندية عام 2016، وجاء الزوجان إلى دولة الإمارات في العام 2017 ولم يواجها أية مشكلة في استصدار التأشيرات، إلا أنهما فوجئا بوضع غير متوقع عندما ولدت طفلتهما في يوليو الماضي.

وقال الزوج بابو: لدي تأشيرة إلى أبوظبي وأحصل على تغطية تأمينية هناك وولدت زوجتي في مستشفى ميديور 24/7، لكن بعد الولادة تم رفض شهادة الميلاد لأنني هندوسي، ثم تقدمت بطلب للحصول على شهادة عدم ممانعة من المحكمة لإصدار الشهادة واستمرت الإجراءات لمدة 4 أشهر لكن قضيتي رفضت.

وتنص قوانين الزواج في الإسلام على أنه يحق للرجل المسلم الزواج بغير المسلمة ولكن لا يحق للمرأة المسلمة الزواج برجل غير مسلم.