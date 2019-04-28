سريلانكا تستعيد الحياة بعد مقتل وتوقيف معظم المتورطين في هجمات الأحد الدامي

كولمبو(صدى):

كشف رئيس الوزراء السريلانكي رانيل ويكريميسينغي، أن قوات الأمن السريلانكية قتلت وأوقفت معظم المتطرفين الذين لهم علاقة بهجمات أحد الفصح الدامية.

وأكد أن بلاده باتت جاهزة ” لتستعيد حياتها الطبيعية ” ، موضحًا أن الهجمات شنّتها ” مجموعة صغيرة لكن منظمة جيداً ” ، مضيفاً أن ” غالبية أعضائها أوقفوا، في حين قتل آخرون ” .

وأعلن رئيس الوزراء عن تشديد قانون متعلق بالمتطرفين وطرد معلمي دين أجانب وضعهم غير قانوني.

وأضاف أن ” العديد من الأجانب يعملون كمدرسين في بلدنا من دون تصريح عمل. وبعد استشارة وزارة الشؤون الدينية الإسلامية ووزارة الداخلية، سنقوم بطردهم” ، بدون أن يحدد عددهم أو جنسياتهم.