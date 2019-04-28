سريلانكا تستعيد الحياة بعد مقتل وتوقيف معظم المتورطين في هجمات الأحد الدامي
كشف رئيس الوزراء السريلانكي رانيل ويكريميسينغي، أن قوات الأمن السريلانكية قتلت وأوقفت معظم المتطرفين الذين لهم علاقة بهجمات أحد الفصح الدامية.
وأكد أن بلاده باتت جاهزة ” لتستعيد حياتها الطبيعية ” ، موضحًا أن الهجمات شنّتها ” مجموعة صغيرة لكن منظمة جيداً ” ، مضيفاً أن ” غالبية أعضائها أوقفوا، في حين قتل آخرون ” .
وأعلن رئيس الوزراء عن تشديد قانون متعلق بالمتطرفين وطرد معلمي دين أجانب وضعهم غير قانوني.
وأضاف أن ” العديد من الأجانب يعملون كمدرسين في بلدنا من دون تصريح عمل. وبعد استشارة وزارة الشؤون الدينية الإسلامية ووزارة الداخلية، سنقوم بطردهم” ، بدون أن يحدد عددهم أو جنسياتهم.
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