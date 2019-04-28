وظائف شاغرة للخريجين في الاتصالات السعودية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة الاتصالات السعودية، عن عدد من الوظائف الإدارية والفنية والهندسية الشاغرة للخريجين، ضمن برنامج حضانة المواهب، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدة تخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

وأوضحت الشركة أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:محلل مبيعات، محلل تسويق، محلل المشروع الفني، فني عمليات الشبكات، مطور تطبيقات تقنية المعلومات والاتصالات، محلل تعدين البيانات،. محلل عمليات تقنية المعلومات. محلل جودة، محلل موارد بشرية، محلل أعمال.

بالإضافة إلى : محلل المخاطر، محلل التخطيط والأداء، محلل التخطيط ودعم الجودة، مساعد إدارة المباني، محلل الميزانية.

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