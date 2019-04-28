خبيرة تجميل: السكريات تظهر البثور في الوجه

برلين(صدى):

أكدت خبيرة التجميل الألمانية، ناتالي فيشر، أن الإفراط في تناول السكر يؤثر على جمال البشرة.

وأوضحت أن السكر يرفع خطر ظهور البثور في الوجه بأكمله، بالإضافة إلى التجاعيد والهالات السوداء؛ وأن السبب في ذلك يرجع إلى أن السكر يُلحق ضررا بألياف الكولاجين، التي تجعل البشرة مرنة ومشدودة، كما أنه يجعل مستوى الأنسولين يرتفع سريعًا، الأمر الذي يمهد الطريق لظهور البثور.

وتنصح لتجنب ذلك بخفض استهلاك السكر، حيث ينبغي ألا يزيد حجم الاستهلاك عن 50 جراما يوميا، وذلك وفقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية، علما بأن 100 جرام من الشوكولاتة المحتوية على حليب كامل الدسم تشتمل على حوالي 56 جراما من السكر.