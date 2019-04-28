بالفيديو.. هيا الشعيبي تسخر من مخرج برنامجها الجديد : ” صاير ثلاجة ناشيونال “

أميرة خالد(صدى):

تحدثت الفنانة هيا الشعيبي عن وزن وشكل أحد زملائها، منتقدة وزنه الزائد خلال حلولها ضيفة على برنامج ” عالسيف “.

وكشفت ان مخرج برنامجها الجديد ” فانوس هيونة ” الفنان طارق العلي الخاص بشهر رمضان المقبل اكتسب الكثير من الوزن الزائد، قائلة: ” صاير ثلاجة ناشيونال وانا رح اضعفه هالسنة “.

وأعلنت هيا أنها تصالحت مع زميلها ، بعد خلاف دام لسنوات، وعبرت عن سعادتها لرجوع المياه إلى مجاريها بينها وبينه، قائلة : ” خلال تواجدي مع زوجي في استديو تلقيت اتصالا مفاجئا اسعدني وقلت لازم نطوي الصفحات السودة اللي في حياتنا ونبدأ صفحة جديدة في رمضان الجديد، واللي قاعدين نشوفوا كافي بين الدنيا والناس “.