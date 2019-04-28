بعد زعمها أنها المهدي المنتظر.. فنانة تونسية: أعاني من مرض نادر

أميرة خالد(صدى):

ظهرت الفنانة التونسية إيمان العميري التي ادعت أنها المهدي المنتظر من قبل، موضحة أنها تعاني من مرضة نفسي نادر.

وقالت العميري: يا ريت الناس الغبية اللي تقول بدها ضجة وإعلام أو ترويج لفيلمها، حسبي الله فيكم، الترويج للفيلم ليس عن طريق إضحاك الناس عليا وأطلع شعري منكوش ومن غير مكياج، أو اتكلم في موضوع حساس ممكن أخسر حياتي بسببه.

وأضافت: الله يبليكم بنفس المرض لعلكم تفهموا أنا بماذا كنت أعاني أو مريت فيه، وأنا قررت العيش لا الموت، والنفسيات الغيورة أقلهم اتفرجوا على القادم.

وتابعت:حقدكم وقلوبكم السوداء لم تتغير من آلاف السنين، وأكيد لن تتغير اليوم بسببي أنا والناس اللي تحبني أحبكم أكثر وأكثر، والله يحفظكم من كل شر، حب لغيرك ما تحب لنفسك.

يذكر أن الفنانة التونسية كانت قد أثارت جدلًا واسعا الشهر الماضي بعدما، ادّعت أنها المهدي المنتظر، وبأنها علمت بهذا الأمر من خلال منام أتاها جعلها مُضربة عن الطعام والنوم لمدة 3 أيام.