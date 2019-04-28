أسعار ومواصفات سيارة أوزبكستان الاقتصادية

طشقند(صدى):

في ظل ارتفاع البنزين والضرائب وأجور الأيدي العاملة، صار صعباً جداً العثور على سيارة اقتصادية رخيصة موديل العام، لكن أوزبكستان قررت الاعتماد على ذاتها بإطلاق سيارة اقتصادية محلية لمواطنيها.

وتستعد شركة لإطلاق جيل جديد من سيارات: الصغيرة، بإضافات مميزة تجعل منها أحد أبرز المركبات المخصصة للتنقل بين المدن.

وستأتي سيارة الجديدة بهيكل هاتشباك صغير نسبياً، وقمرة تتسع لـ 4 ركاب، وصندوق خلفي لنقل الأمتعة بسعة 290 لتراً ، مزودة بتقنيات السيارات الفارهة .

كما ستزود هذه المركبات بأنظمة مولتيميديا يمكن وصلها عبر البلوتوث بمختلف أنواع الأجهزة الذكية، إضافة إلى أنظمة تكييف ممتازة، ونظام تسخين للمقاعد والزجاجين الأمامي والخلفي، ومقود مزود بأزرار تمكن السائق من التحكم بأنظمة الصوت، والرد على المكالمات التي ترد إلى الهاتف الموصول مع السيارة.

وستحصل هذه السيارات على نظام دفع أمامي، وعلبة سرعة أوتوماتيكية بـ6 مراحل، ومحركات بنزين اقتصادية بسعة 1.2 لتر، تستهلك 6 لترات من الوقود لكل 100 كلم تقطعها المركبة.

سعرها: 7900 دولار

ومن المفترض أن تطرح هذه السيارات في أوزبكستان وروسيا أواخر أبريل الجاري، بسعر يبدأ من 7900 دولار تقريباً، وفي باقي الأسواق العالمية، بدءاً من مايو المقبل.

ويتوقع تحقيقها نجاحاً كبيراً في البلدان الصغيرة لانخفاض سعرها مقارنة بأسعار السيارات الأوروبية الباهظة.