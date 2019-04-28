” الوقاية من السرطان “..فوائد عديدة لبذور البرتقال

أميرة خالد(صدى):

كشفت دراسات علمية، أن البذور التي يلقيها الإنسان قبل تناول ثمرة البرتقال لها 12 فائدة مذهلة، كعلاج الهزال، وتقوية الجسم الضعيف وتعد منشطا طبيعيا يساعد فى التخلص من الكسل.

وقالت الدراسات إنه يمكن تناول تلك البذور بنقع مسحوقها مع لتر ماء مغلي، وتناوله محلى بالعسل، لكنها حذرت في الوقت ذاته من الإفراط في تناول البذور نظرا لما قد تسببه من مشاكل معوية.

وأشارت إلى أن أبرز فوائد تلك البذور كالتالي: علاج الروماتيزم، فوضع بذور البرتقال في مقلاة ساخنة، وتحريكها ببطء دون قليها ثم سحقها جيداً، ووضع 3-5 جرامات من هذا المسحوق في الماء، وتناولها مرتين يومياً، يساعد في علاج تلك الآلام.

وتجتوي بذور البرتقال على كمية كبيرة من الدهون الطبيعية، التي تدخل المعدة، وتخلص الإنسان من مشكلات الهضم، وتسهل عملية الإخراج.

ويحافظ على نضارة البشرة، ويحميها من التجاعيد، لذا يمكنك طحنه، ووضعه في الماء، وغسل الوجه بالماء النقي، ثم استخدام الماء المحتوي على مسحوق بذر البرتقال على الوجه مرتين يومياً.

و تساعد بذور البرتقال في إزالة الجذور الحرة التي تسبب تلف الحمض النووي للإنسان وتجعله عرضة للإصابة بالسرطان.

كما تحتوي بذور البرتقال على ألياف قابلة للذوبان وغير قابلة للذوبان، ما يساعد في أداء الأمعاء لوظيفتها بسلاسة.