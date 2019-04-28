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بالفيديو.. انشطار سيارة لابورجيني لنصفين عقب تصويرها بدقائق

بالفيديو.. انشطار سيارة لابورجيني لنصفين عقب تصويرها بدقائق
القاهرة(صدى):

شهد طريق محافظة السويس المصرية امس، حادث سير بشع بعد اصطدام سيارة لامبورچيني بالحاجز الخرساني وانشطارها لنصفين ، عقب تصوير أحدهم للسيارة مقطع فيديو قبل اصطدامها بدقائق .

وكانت تلقت الشرطة المصرية بالسويس بلاغاً بوقوع حادث مروري على طريق السويس، لسيارة تهشمت بالكامل لونها أصفر وبها اثار اطفاء لحريق.

انتقل رجال الامن الى موقع البلاغ ، وتبين ان السيارة لامبورچيني صفراء اللون، تحمل لوحات مصرية سياحية، انشطرت نصفين بعد اصطدامها بالحاجز الخرساني.


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