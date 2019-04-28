” عضة ” ابن سواريز تثير ضجة بمواقع التواصل

طلال الغامدي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، صورة طريفة لمهاجم برشلونة لويس سواريز وابنه عقب فوز العملاق الكتالوني على مضيفه ليفانتي وتحقيقه للقب الدوري الإسباني.

ويظهر في الصورة لوترو، طفل سواريز، البالغ من العمر 6 أشهر وهو يعض كتف والده بينما كان الأخير يحمله ويتجول فيه بالمعلب معبرا عن فرحه بالحفاظ على بطولة الليغا.

وفور انتشار تلك الصورة الطريفة سارع رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى نشر صورة عديدة لسواريز وهو يعض بعض اللاعبين، ففي عام 2010، تم إيقاف نجم الأوروغواي سبع مباريات في الدوري الهولندي عندما كان يلعب لأياكس أمسترادم، ووقتها غض لاعب إيندهوفن عثمان باكال في كتفه.

وبعد انتقاله إلى ليفربول، عضّ سواريز لاعب نادي تشلسي الإنجليزي الصربي برانيسلاف إيفانوفيتش، وقامت اللجنة التأديبية في الاتحاد الإنجليزي آنذاك بمعاقبته بالحرمان لـ10 مباريات في موسم 2012-2013 .

وفي حادث مشابه، قام لويس بعضّ لاعب المنتخب الإيطالي جورجيو كيلليني في مونديال كأس العالم التي أقيمت في البرازيل عام 2014، وقد وأوقفه الاتحاد الدولي (فيفا) تسع مباريات مع منتخب بلاده، و4 أشهر مع ناديه، إضافة إلى غرامة مالية.

وانتقل اللاعب من نادي ليفربول إلى برشلونة، وأكمل العقوبة حتى أنهاها في 25 أكتوبر 2015، ومن وقتها توقف سورايز عن العض حتى الآن.