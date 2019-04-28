دراسة.. الرضاعة الطبيعية تساعد على اكتمال نمو الأطفال الخُدج

واشنطن(صدى):

أوضحت دراسة حديثة أن إطعام الأطفال الخدج من حليب الأم خلال الشهر الأول من الحياة قد يحفز نموا أقوى للمخ.

ولفتت كاترين ليمبيروبولوس مديرة أبحاث التصوير بالرنين المغناطيسى فى جامعة (نيويورك): ” أ ثبت بحثنا السابق أن الأطفال المبتسرين الضعفاء الذين يتغذون على حليب الأم في وقت مبكر من العمر قد تحسّنت معدلات نمو المخ ونتائج النمو العصبي لديهم.. لم يكن واضحًا ما الذي يجعل الرضاعة الطبيعية مفيدة جدًا لأدمغة المواليد الجدد “.

وأبان الباحثون أن ارتفاع مستويات الأيض الرئيسية خلال الوقت الذي تشهد فيه أدمغة الأطفال نموًا هائلًا، وتشير رؤية كميات أكبر من هذا المستقلب إلى مزيد من التغييرات السريعة والنضج الخلوي العالي .. الكولين هو علامة على معدل دوران غشاء الخلية؛ وعندما يتم إنشاء خلايا جديدة.. بالفعل، يستفيد الأطفال الوطنيون من مجموعة من خيارات التصوير التي تصف النمو الطبيعي للدماغ، مما يجعل من السهل تحديد الوقت الذي ينمو فيه نمو مخ الجنين أو الوليد، ومما يتيح التدخل المبكر والعلاج الأكثر فعالية.