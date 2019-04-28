بالفيديو.. عبدالله الغامدي : حرمان العلم والرزق من آثار الذنوب التي نرتكبها

نايف السالم(صدى):

أكد الداعية عبدالله الغامدي ، إن الذنوب والمعاصي لها عواقبُ وخيمةٌ، وآثار سيئة على الفرد والمجتمع، بل إن الحيوانات والجمادات تتضرر بسبب ذنوب ومعاصي بني آدم، فمن آثارها على الفرد ، فسيدنا آدم أُخرج من الجنة بسبب ذنب .

وتابع الغامدي ، أن الذنوب سبب لحرمان العلم، قال الله تعالى: {إَن تَتَّقُواْ اللّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَاناً}[الأنفال: 29]، وقال: { {وَاتَّقُواْ اللّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّهُ} }[البقرة: 282].

ومن آثار الذنوب والمعاصي على الفرد؛ حرمان الرزق، ففي الحديث: ( إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه ) .

وأضاف ، وهي أيضا سبب لتعسير الأمور عليه؛ فلا يكاد يتوجه لأمر إلا يجده مغلقاً دونه، أو متعسراً عليه.

وقال الغامدي ، إن الظلمة التي يجدها العاصي في قلبه حقيقة، ويحس بها كما يحس بظلمة الليل البهيم إذا ادلهم، هي بسبب الذنوب والمعاصي التي يرتكبها ، قال ابن عباس رضي الله عنهما ملخصاً لتلك الآثار: ” إنَّ للحسنة ضياء في الوجه، ونوراً في القلب، وسعة في الرزق، وقوة في البدن، ومحبة في قلوب الخلق، وإن للسيئة سواداً في الوجه، وظلمة في القلب، ووهناً في البدن، ونقصاً في الرزق، وبغضة في قلوب الخلق “.