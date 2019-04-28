السعرات الحرارية مقياس خاطئ لحساب الوزن

متابعة- أميرة خالد(صدى):

أوضح تقرير أن اعتماد ” السعرات الحرارية ” كمقياس لمعرفة الأطعمة التي تزيد من وزننا “أمر خاطئ ” ، ومفهوم غير صحيح متداول على مر سنوات طويلة “.

وبحسب ماوردنا فإن مبتكر مفهوم ” الكالوري ” أو السعر الحراري، العالم ويلبر أتووتر؛ قدم في سنة 1843 وحدة تقيس مدى الطاقة التي تزود بها الأغذية الجسم.

واعتمد مقياس ” أتووتر ” على مستوى العالم، دون أن يتنبّه أحدٌ إلى وجود عديد من الأخطاء العلمية التي افترضها العالم، كعدم مراعاة حرق الأجسام للطعام بمستويات متباينة بسبب عوامل عديدة منها الوراثة والجينات، وأخرى تتعلق بمتغيرات كطبيعة البكتيريا الموجودة في الأمعاء.

وأظهرت الأبحاث الطبية أن نسبة السكر العالية في الدم تجعل الأنسولين يكدّسها على شكل خلايا دهنية، وهو ما يجعل تناول السكريات أسرع طريقة لاكتساب المزيد من الوزن.

وتظل السعرات الحرارية مقياساً مطبقاً عالمياً، مثل وجود سلبيات كثيرة مرتبطة بها مثل صعوبة احتسابها إذا تضمن الطعام مثلاً نوعين من المكونات الغذائية التي تهضم بنحو مختلف، فضلاً عن وقت تناول الطعام الذي يؤثر في معدل ” الحرق “.