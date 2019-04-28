استدعاء 3.324 مركبة نيسان ” Urvan ” لوجود عيب يصعب معه توجيهها

الرياض(صدى):

أعلنت وزارة التجارة والإستثمار استدعاء 3.324 مركبة نيسان “Urvan” موديل 2012 ، و2018 .

وأبانت الوزارة وجود احتمال لظهور صوت غير طبيعي من مقصورة المحرك وإضاءة مصباح التحذير أثناء القيادة مما يؤدي إلى خطر صعوبة توجيه المركبة .

وأضحت الوزارة ضرورة التحقق من شمول الرقم التسلسلي للمركبة عبر الرابط : https://recalls.sa/

كما أشارت إلى امكانية التواصل مع الشركة لإستبدال المولد الكهربائي وسير المحرك وإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً .