جامعة ” الملك عبد العزيز ” تعلن عن توفر وظيفة شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت جامعة ” الملك عبدالعزيز ” عن توفر وظيفة شاغرة بمسمى ” مشغل أجهزة مكتبية ” على بند الاجور ” فئة ج ” ذات الرقم (56) ، وذلك وفقًا للشروط التالية:

1- أن يكون سعودي الجنسية.

2- أن يكون حسن السيرة والسلوك.

3- أن يكون لائقا طبياً.

4- أن يكون حاصلا على الثانوية العامة كحد أعلى والابتدائية كحد أدنى.

5- أن لا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة ولا يزيد عن 35 سنة.

وأشارت الجامعة إلى أن التقديم عليها سوف ويبدأ من تاريخ 1440/8/23هـ وحتى 1440/8/27هـ الكترونيًا، عبر الرابط التالي:هنا

ودعت الراغبين في الالتحاف بالوظيفة، لاتباع الخطوات التالية:

1- اختيار خدمة تذكرة جديدة.

2- اختيار خدمة استفسار.

3- اختيار خدمة التعليم الجامعي.

4- اجراء عملية تسجيل الدخول.

5- استكمال البيانات الاساسية (الموجودة في الاستمارة الالكترونية)

6- اختيار جامعة الملك عبدالعزيز من قائمة الجامعات الالكترونية.

7- اختيار خدمة التوظيف من قائمة الخدمات الالكترونية.

8- ارفاق الهوية والسيرة الذاتية والشهادات في خانة المرفقات.

9- مراجعة الطلب وارساله.