جامعة ” الملك عبد العزيز ” تعلن عن توفر وظيفة شاغرة
أعلنت جامعة ” الملك عبدالعزيز ” عن توفر وظيفة شاغرة بمسمى ” مشغل أجهزة مكتبية ” على بند الاجور ” فئة ج ” ذات الرقم (56) ، وذلك وفقًا للشروط التالية:
1- أن يكون سعودي الجنسية.
2- أن يكون حسن السيرة والسلوك.
3- أن يكون لائقا طبياً.
4- أن يكون حاصلا على الثانوية العامة كحد أعلى والابتدائية كحد أدنى.
5- أن لا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة ولا يزيد عن 35 سنة.
وأشارت الجامعة إلى أن التقديم عليها سوف ويبدأ من تاريخ 1440/8/23هـ وحتى 1440/8/27هـ الكترونيًا، عبر الرابط التالي:هنا
ودعت الراغبين في الالتحاف بالوظيفة، لاتباع الخطوات التالية:
1- اختيار خدمة تذكرة جديدة.
2- اختيار خدمة استفسار.
3- اختيار خدمة التعليم الجامعي.
4- اجراء عملية تسجيل الدخول.
5- استكمال البيانات الاساسية (الموجودة في الاستمارة الالكترونية)
6- اختيار جامعة الملك عبدالعزيز من قائمة الجامعات الالكترونية.
7- اختيار خدمة التوظيف من قائمة الخدمات الالكترونية.
8- ارفاق الهوية والسيرة الذاتية والشهادات في خانة المرفقات.
9- مراجعة الطلب وارساله.
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