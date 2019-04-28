” جوميز ” يخطط للرحيل
كشفت صحيفة haberler ان مهاجم الهلال الفرنسي بافتيمي جوميز قد يرحل عن “الزعيم ” بنهاية الموسم الحالي وذلك بعد ان أمضى موسم وحيد به .
واكدت الصحيفة ان ” جوميز” عقد اجتماع مع داميان كومولي، المدير الرياضي لنادي فناربخشه التركي أثناء تواجده في تركيا والذي يسعى لضمه لصفوف ناديه .
ويحاول كولومبي اقناع “جوميز” بالعودة للدوري التركي من جديد من بوابة فناربخشه بدلا من غالاتا سراي فريقه السابق وهو الأمر الذي قد يلقى ترحيباً من جانب اللاعب .
الجدير بالذكر ان “جوميز” انضم إلى صفوف الهلال في الميركاتو الصيفي الماضي قادماً من غالاتا سراي التركي مقابل 7 ملايين يورو .
تركي[ عدد التعليقات: 150 ] نشر منذ 21 دقيقة
واضح من لعبه ماهو مثل اول .
ابو بدر المدريدي[ عدد التعليقات: 406 ] نشر منذ 7 دقائق
نفس سالفة انتقال سالم الدوسري إلى بنو فقر ههههههههههههههههههههه !
ونفس الحكاية انتقال عموري إلى بيراميدز المصري ههههههههههههههههههههههههههه!!
والطامة الكبرى انتقال الأسد قوميز إلى تركيا ههههههههههههههههههههههههههههههههههه!!!
قالها لاجم الأفواه وصدق من قال (ما يهذري المهذري إلا من حر السخونة!؟)