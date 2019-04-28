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” جوميز ” يخطط للرحيل

” جوميز ” يخطط للرحيل
طلال الغامدي(صدى):

كشفت صحيفة haberler ان مهاجم الهلال الفرنسي بافتيمي جوميز قد يرحل عن “الزعيم ” بنهاية الموسم الحالي وذلك بعد ان أمضى موسم وحيد به .

واكدت الصحيفة ان ” جوميز” عقد اجتماع مع داميان كومولي، المدير الرياضي لنادي فناربخشه التركي أثناء تواجده في تركيا والذي يسعى لضمه لصفوف ناديه .

ويحاول كولومبي اقناع “جوميز” بالعودة للدوري التركي من جديد من بوابة فناربخشه بدلا من غالاتا سراي فريقه السابق وهو الأمر الذي قد يلقى ترحيباً من جانب اللاعب .

الجدير بالذكر ان “جوميز” انضم إلى صفوف الهلال في الميركاتو الصيفي الماضي قادماً من غالاتا سراي التركي مقابل 7 ملايين يورو .


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 150 ] نشر منذ 21 دقيقة

واضح من لعبه ماهو مثل اول .

[ عدد التعليقات: 406 ] نشر منذ 7 دقائق

نفس سالفة انتقال سالم الدوسري إلى بنو فقر ههههههههههههههههههههه !
ونفس الحكاية انتقال عموري إلى بيراميدز المصري ههههههههههههههههههههههههههه!!
والطامة الكبرى انتقال الأسد قوميز إلى تركيا ههههههههههههههههههههههههههههههههههه!!!
قالها لاجم الأفواه وصدق من قال (ما يهذري المهذري إلا من حر السخونة!؟)

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