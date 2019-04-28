بالفيديو.. وصول حاملة طائرات أمريكية إلى الخليج لمراقبة سلوك ‎إيران

طلال الضوي(صدى):

وصلت حاملة طائرات أمريكية إلى الخليج العربي لمراقبة سلوك إيران العدائي ومنع أي انتهاكات لها.

وتعد هذه هي المرة الأولى منذ عامين التي ترسل فيها الولايات المتحدة الأمريكية حاملتي طائرات إلى الخليج؛ كخطوة استباقية قبل إجراء إيران أي فعل نحو إغلاق مضيق هرمز الاستراتيجي بعد إقرار واشنطن وقف إعفاءات النفط الإيراني.

وكان مضيق هرمز الذي يشكل ممرا استراتيجيا إلى الخليج الغني بالنفط، شهد في الماضي، مواجهات بحرية محدودة بين الولايات المتحدة وإيران التي هددت مرارا بإغلاق المضيق الذي تمر عبره 20 بالمئة من الصادرات النفطية العالمية.