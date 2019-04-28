بالفيديو.. شيرين تثير ضحك جمهور حفلها في الرياض: ” اسكت يا بؤي “

الرياض(صدى):

دخل جمهور الفنانة شيرين عبدالوهاب في نوبة ضحك خلال حفلها في الرياض بعد قولها ” اسكت يا بؤي “ ، ويأتي ذلك في إشارة إلى المشاكل التي واجهتها مؤخرًا بسبب تصريحات سابقة لها على المسرح.

ويعد حفل الفنانة شيرين الأول لها في الرياض والثاني على مستوى المملكة، حيث أحيت شيرين في العام الماضي حفلها الأول بالمملكة في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

وجاء حفل شيرين أمس الأول أيضًا عقب التحقيق معها مؤخرًا في نقابة الموسيقيين بتهمة الإساءة لسمعة مصر وتعريض الأمن القومي للخطر.