بالفيديو.. تشارليز ثيرون توقف مذيعا عند حده بعد قبلته المفاجئة لمترجمتها 

واشنطن(صدى):

أوقفت الممثلة الأمريكية، تشارليز ثيرون، مذيعا فرنسيا عند حده، خلال أحد البرامج التلفزيونية التي حلت ضيفة فيها.

وفوجئت تشارليز ثيرون بمقدم البرنامج، سيريل نونا، وهو يطبع قبلة على خد مترجمتها، دون أي مقدمات، خلال استضافتها في برنامج فرنسي يدعى ” It’s only TV “.

وصفت تشارليز ثيرون تصرف المذيع: ” كان هذا غريبا.. ريما عليك في المرة المقبلة أن تأخذ الإذن “.

وأشاد الكثير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، بموقف نجمة هوليوود الأمريكية الحائزة على الأوسكار، لوقوفها إلى جانب مترجمتها، بعدما أثار المشهد استفرازهم.

وعقب أحد مستخدمي ” تويتر “: ” شكرا لك ثيرون لأنك علمت سيريل كيف يتصرف “.