مقاتلات التحالف العربي تقضي على تعزيزات حوثية

فهمي محمد(صدى):

دمرت مقاتلات التحالف العربي في اليمن، اليوم الأحد، تعزيزات للميليشيات الحوثية الإيرانية على الطريق الرابط بين مدينتي ذمار ويريم، وسط اليمن، كانت في طريقها من صنعاء إلى مناطق المواجهات شمال محافظة الضالع.

وعلى جانب آخر، وصل عدد قتلى الميليشيات الحوثية نحو 48 قتيلاً سقطوا في المواجهات مع الجيش والمقاومة، خلال اليومين الماضيين، في جبهات العود وحمك ومريس والأرزارق.

وفي السياق نفسه، تم تدمير عدد كبير من الآليات العسكرية الثقيلة منها دبابات وناقلات جند تابعة للميليشيات.