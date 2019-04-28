إدارة النصر توجه بملاحقة المسيئين لـ ” حمد الله ” قانونيا

ماجد محمد(صدى):

صرح بدر السليمان، المتحدث الرسمي المكلف لنادي النصر، وجه المركز الاعلامي في نادي النصر برصد التغريدات المسيئة تجاه منسوبي النادي من لاعبين واداريين؛ وذلك لتحويلها للادارة القانونية لاتخاذ الاجراءات اللازمة وتقديمها للجهات المختصة.

حيث تم التوجيه بعدم التنازل عن أي شخص أو وسيلة مسيئة للكيان من لاعبين أو اداريين كائنًا من كان، مشيرًا إلى اتخاذ كافة الاجراءات النظامية من الادارة المختصة بالنادي.

يأتي هذا القرار بعد أن تعرض مهاجم النصر المحترف المغربي عبدالرزاق حمدالله لسيلاً من الشتم والقذف عبر حسابه الرسمي بتويتر، مما دعاه لتخصيصه مؤقتاً.